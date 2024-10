Nemi, giornata sul lago: sport e natura per avvicinare i giovani alla tutela ambientale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, sulle rive del pittoresco lago di Nemi, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Marianna Dionigi” hanno partecipato a una lezione speciale che ha unito sport e natura. L’evento è stato organizzato dal Centro Canoa Comunale di Nemi in collaborazione con il Matrix sporting Village e ha visto come protagonisti i ragazzi della terza media. Guidati da istruttori esperti e accompagnati dai loro professori, gli studenti hanno potuto vivere un’esperienza unica, che ha alternato momenti di teoria a sessioni pratiche in acqua. Una giornata di apprendimento e sport Durante la giornata, gli alunni hanno avuto modo di apprendere i fondamenti della canoa, partendo dall’uso corretto dell’attrezzatura fino alle tecniche basilari e alle regole per la sicurezza in acqua. Gaeta.it - Nemi, giornata sul lago: sport e natura per avvicinare i giovani alla tutela ambientale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, sulle rive del pittorescodi, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Marianna Dionigi” hanno partecipato a una lezione speciale che ha unito. L’evento è stato organizzato dal Centro Canoa Comunale diin collaborazione con il Matrixing Village e ha visto come protagonisti i ragazzi della terza media. Guidati da istruttori esperti e accompagnati dai loro professori, gli studenti hanno potuto vivere un’esperienza unica, che ha alternato momenti di teoria a sessioni pratiche in acqua. Unadi apprendimento eDurante la, gli alunni hanno avuto modo di apprendere i fondamenti della canoa, partendo dall’uso corretto dell’attrezzatura fino alle tecniche basilari e alle regole per la sicurezza in acqua.

