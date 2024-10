Milan Futuro-Legnago 1-3: ennesima sconfitta dei rossoneri di Bonera (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco, di seguito, cronaca e tabellino di 'acMilan.com' di Milan Futuro-Legnago, terminata con una sconfitta per i rossoneri di Daniele Bonera Pianetamilan.it - Milan Futuro-Legnago 1-3: ennesima sconfitta dei rossoneri di Bonera Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco, di seguito, cronaca e tabellino di 'ac.com' di, terminata con unaper idi Daniele

Milan Futuro - Daniele Bonera furioso : espulsione di Ballo Toure inesistente. Le parole - Milan Futuro, la furia di Daniele Bonera dopo la sconfitta contro il Legnago Salus: partita condizionata dall’espulsione di Ballo-Toure Non c’è pace per il Milan Futuro. Il tecnico dei giovani diavoli si è appellato ad un espulsione per lui assurda, affermando di come abbia cambiato tutta la partita e abbia condannato i suoi ragazzi per il risultato finale. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Paulo Fonseca blinda Noah Okafor : ecco come cambia il futuro - L’ex Salisburgo, infatti, ha sfruttato a pieno la chance concessagli dall’allenatore: sudore, voglia di farsi vedere e grande spirito di iniziativa, questo il riassunto della sua partita. La sua versatilità , che gli permette di giocare anche da prima punta, potrà quindi aiutare parecchio il Milan durante la stagione, visto il gran numero di impegni. (Dailymilan.it)

Milan Futuro - disastro di Camarda e compagni sotto gli occhi di Ibrahimovic : ora Bonera… - it (@dailymilan. Milan Futuro, Daniele Bonera perde ancora sotto gli occhi di Ibrahimovic: riflessioni in corso per la panchina View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio degli ospiti e nel recupero il terzo goal. (Dailymilan.it)