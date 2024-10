Mattarella: “Le politiche ambientali non sono un freno allo sviluppo” (Di lunedì 21 ottobre 2024) BARI – “Le politiche ambientali vanno integrate nelle politiche per la crescita e non considerate un freno allo sviluppo. Lo sviluppo deve essere sostenibile, diversamente è vano e illusorio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Bari. L'articolo Mattarella: “Le politiche ambientali non sono un freno allo sviluppo” L'Opinionista. Lopinionista.it - Mattarella: “Le politiche ambientali non sono un freno allo sviluppo” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) BARI – “Levanno integrate nelleper la crescita e non considerate un. Lodeve essere sostenibile, diversamente è vano e illusorio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Bari. L'articolo: “Lenonun” L'Opinionista.

"Le politiche ambientali vanno integrate nelle politiche per la crescita e non considerate un freno allo sviluppo. Lo sviluppo deve essere sostenibile, diversamente è vano e illusorio". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento al Festival delle Regioni e delle Province autonome a Bari.

