Manovra, Freni: "Tassa su bitcoin non è sensata" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella Manovra "c'è una sola Tassa che è aumentata", quella sulle plusvalenze sul bitcoin, "raddoppiata, dal 26 al 42%, e spero non resterà così: spero che sia una delle cose che possa cambiare in Parlamento". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia Federico Freni su Radio Uno. "Come Lega credo che una riflessione sul bitcoin vada fatta – ha aggiunto – quello delle criptovalute è probabilmente il settore del futuro e aumentare così tanto la fiscalità sulle plusvalenze non è proprio una cosa sensata da fare". Intanto Freni ha parlato anche del testo del provvedimento: "La Manovra? La stanno continuando a mettere a posto. Voi pensate che sia solo quello che leggete, ma dietro ci sono anche tutte una serie di tabelle che sono il bilancio dello Stato, ci vuole molto di più a fare le tabelle che a fare la legge. E la puoi mandare in Parlamento quando ci sono anche le tabelle".

