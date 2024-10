La Regione Veneto ha approvato il Distretto del Commercio (Di lunedì 21 ottobre 2024) È di questi giorni la notizia che la Regione Veneto ha approvato il progetto per la costituzione a San Biagio di Callalta di un Distretto del Commercio, che si chiamerà “Commerci nelle terre di Callalta”. Un bel obiettivo raggiunto per l’Amministrazione comunale Pillon, che ha creduto fin da Trevisotoday.it - La Regione Veneto ha approvato il Distretto del Commercio Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È di questi giorni la notizia che lahail progetto per la costituzione a San Biagio di Callalta di undel, che si chiamerà “Commerci nelle terre di Callalta”. Un bel obiettivo raggiunto per l’Amministrazione comunale Pillon, che ha creduto fin da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piogge e fenomeni intensi sul Veneto : la Regione lancia una nuova allerta meteo - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa, ha emesso un aggiornamento dell’avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, che dichiara lo stato di preallarme... (Veronasera.it)

Veneto punta all’autonomia : il dossier di Zaia e le 23 materie chiave per la regione - Nel dossier redatto dalla Regione, emerge che le competenze sulle “grandi reti di trasporto e navigazione” sono tra le priorità più evidenti. Inoltre, si prevede che le discussioni coinvolgeranno anche le associazioni di categoria e i sindacati, il cui parere potrebbe influenzare il clima intorno a questo argomento. (Gaeta.it)

Piogge sul Veneto - Regione in allerta per la situazione in diversi bacini - Le previsioni meteo indicano che tra mercoledì 16 e domenica 20 ottobre la regione sarà interessata dal persistere di una circolazione ciclonica con frequenti precipitazioni. Una prima fase più intensa è associata al passaggio di un veloce impulso perturbato tra la serata di giovedì 17 e la... (Veronasera.it)