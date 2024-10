La Juventus annuncia Arda Güler ma è un fake: hackerato l’account X (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Benvenuto alla Juventus, Arda Güler». Diramato dall’account ufficiale in lingua inglese del club, il post è immediatamente rimbalzato sui social e sulle chat scatenando l’eccitazione dei tifosi. «Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio. La stella nascente del calcio fa ora parte della nostra famiglia». Presente persino uno scatto del giovane talento turco del Real Madrid in un aeroporto, ma non Torino Caselle. L’illusione è però durata poco, dato che si tratta di una fake news. «Il nostro profilo inglese è stato hackerato», si legge su quello italiano della società bianconera. «Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su Juventus Fc EN. Stiamo lavorando per risolvere il problema». La falla nella sicurezza ha però scatenato l’ironia dei tifosi sui social, che hanno inondato i commenti con decine di meme. Lettera43.it - La Juventus annuncia Arda Güler ma è un fake: hackerato l’account X Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Benvenuto alla». Diramato dalufficiale in lingua inglese del club, il post è immediatamente rimbalzato sui social e sulle chat scatenando l’eccitazione dei tifosi. «Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio. La stella nascente del calcio fa ora parte della nostra famiglia». Presente persino uno scatto del giovane talento turco del Real Madrid in un aeroporto, ma non Torino Caselle. L’illusione è però durata poco, dato che si tratta di unanews. «Il nostro profilo inglese è stato», si legge su quello italiano della società bianconera. «Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate suFc EN. Stiamo lavorando per risolvere il problema». La falla nella sicurezza ha però scatenato l’ironia dei tifosi sui social, che hanno inondato i commenti con decine di meme.

Arda Guler alla Juventus - anzi no. Hackerato il profilo social del club - Un acquisto annunciato con tanto di post social e foto, il tutto a mercato chiuso. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema". olm sakaydi lan https://t. co/zgMA9rPIOm — JuventusFC ???? (@juventusfcen) October 21, 2024 .