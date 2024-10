Ilrestodelcarlino.it - La Corsa rosa riempie il centro: "Siamo qui contro il cancro"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Camminare per vivere, per stare insieme, per curarsi e consolarsi. Erano in tanti ieri a camminare vestiti di, con la maglietta simbolo della Lilt che ha organizzato una giornata di prevenzione, di riflessione forte, per far capire che la malattia oncologica si evita con un corretto stile di vita, una giusta alimentazione e il movimento fisico. Il modo migliore per raccontare tutto questo è mettersi in cammino, ha sottolineato il vescovo Rocco Pennacchio: "Camminare per un cristiano è esperienza, è una metafora della vita dell’uomo. Non è girare senza meta. Oggiqui anche per ribadire l’importanza della medicina e della ricerca". Anche il prefetto Edoardo D’Alascio ha indossato la maglietta: "La solidarietà è attenzione verso gli altri in ogni momento, questa è l’essenza di un impegno che oggi qui viene rappresentato in pieno".