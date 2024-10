Ilnapolista.it - Kvaratskhelia-Napoli, un nuovo incontro per il rinnovo nei prossimi giorni (Di Marzio)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nonostante abbia un contratto con ilfino al 2027, il futuro in azzurro di Khvichaè ancora tutto da scrivere. Neiuntra gli agenti die ilCome riportato da Gianluca Di: Il, già lo scorso giugno ha offerto al calciatore 5 milioni con bonus, in modo tale da raggiungere facilmente i 6. Anche in questo momento, le cifre messe sul tavolo sono sostanzialmente quelle, vale a dire 5/6 milioni togliendo qualche bonus e aggiungendolo, invece, alla parte fissa. La richiesta del calciatore è di 8 milioni. Una proposta che ilnon intende accettare. Le parti comunque sono sempre in contatto e probabilmente si rivedranno prima – o dopo – la sfida contro il Lecce (in programma il 26 ottobre) per un ulteriore faccia a faccia decisivo. Il contratto del calciatore scade nel 2027.