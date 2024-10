Infortuni Bologna, recuperato Ferguson per la sfida contro l’Aston Villa? Le ultime (Di lunedì 21 ottobre 2024) Infortuni Bologna, Italiano può sorridere visto il possibile recupero di Ferguson a centrocampo. La situazione attuale dei rossoblu Gli Infortuni in casa Bologna stanno per finire, e Italiano aspetta con ansia il ritorno in campo di capitan Ferguson. La domanda sorge spontanea: riuscirà a recuperare per la Champions League? Ecco la situazione raccontata da TuttoBolognaweb. Calcionews24.com - Infortuni Bologna, recuperato Ferguson per la sfida contro l’Aston Villa? Le ultime Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024), Italiano può sorridere visto il possibile recupero dia centrocampo. La situazione attuale dei rossoblu Gliin casastanno per finire, e Italiano aspetta con ansia il ritorno in campo di capitan. La domanda sorge spontanea: riuscirà a recuperare per la Champions League? Ecco la situazione raccontata da Tuttoweb.

Italiano : «Bologna in difficoltà con gli infortuni. Abbiamo perso questi giocatori per problemi fisici» - Le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna. LE PAROLE – «Purtroppo è […]. Di seguito le sue parole. Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna in vista della sfida contro il Genoa per quanto concerne il campionato di Serie A Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Genoa. (Calcionews24.com)

Gilardino prepara il Genoa per la sfida cruciale contro il Bologna - malgrado gli infortuni - Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Il tecnico si mostra pragmatico, evidenziando che eventuali considerazioni di mercato possono attendere, mentre la squadra si prepara a scendere in campo per una prova di carattere. “Nei momenti belli e nelle difficoltà, e ora che è un momento di difficoltà, sono ancora più orgoglioso,” ha aggiunto il ... (Gaeta.it)

Infortuni Genoa - i rossoblu recuperano cinque giocatori per la sfida contro il Bologna - LA […]. Infortuni Genoa, sorride Alberto Gilardino che potrebbe recuperare cinque giocatori in vista della sfida contro il Bologna Se l’infortunio dell’ex Juve De Winter ha complicato le cose in casa Genoa, dall’altra parte Alberto Gilardino può contare sul recupero di ben cinque giocatori in vista della sfida contro il Bologna. (Calcionews24.com)