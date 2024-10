Quotidiano.net - Influenza australiana in Italia, quali complicanze ci aspettano

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 –e rischio polmonite, cosa ci aspetta nell’inverno 2024-2025? E i vaccini stanno arrivando regolarmente? Lo abbiamo chiesto a Silvestro Scotti, presidente Fimmg (Federazionena medici di medicina generale). “I vaccini stanno arrivando ma ci sono differenze tra regione e regione, tra azienda e azienda - sottolinea il presidente -. E questo tende a complicare la pratica. Da molte parti d’mi arrivano segnalazioni, non sempre le quantità sono sufficienti rispetto alle esigenze. Anche perché le consegne avvengono a blocchi, questo complica un po’ la programmazione. Non solo, in alcune zone d’non sono ancora stati consegnati”.“In questo momento stiamo ancora avendo a che fare con molti virus parali, adenovirus e rinovirus - osserva Scotti-.