Dilei.it - Elisabetta Canalis, il look di Halloween anticipato: lingerie e trasparenze

(Di lunedì 21 ottobre 2024)sa esattamente come si festeggia la notte diin grande stile, e questo lo si sa bene: i suoi travestimenti dedicati alla ricorrenza più spaventosa dell’anno arrivano sempre puntuali, lasciando chi guarda a bocca aperta mentre fantastica di volteggiare mascherato in qualche iconico locale nella città degli angeli. Appena qualche giorno fa la showgirl, infatti, avrebbe fatto ritorno negli Stati Uniti appositamente per celebrarla – come da tradizione – in compagnia della figlia Skyler Eva. E, sebbene manchi ancora qualche giorno, Little Crumb ha scelto di giocare d’anticipo sfoggiando, presso un party a tema in quel di Los Angeles, quella che non sbaglieremmo affatto a definire una mise da urlo.