Elezioni inquinate dalla camorra per gli appalti del Pnrr il boss ai pm | Mi sono speso per imporre il voto di Maurizio Falanga

(Di lunedì 21 ottobre 2024) C’è il racconto dei summit nella mansarda di Pagani delRosario Giugliano per impossessarsi deglicomunali e cantieri aperti coi fondi del, e di come fu deciso di non far candidare sindaco una giovane leader di Forza Italia, per lasciare campo libero agli uomini scelti dal clan. C’è questo e molto altro nelle circa 90 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti domiciliari il sindaco di Poggiomarino(centrodestra) e il vicesindaco Luigi Belcuore (Fratelli d’Italia) con accuse didi scambio politico-mafioso. Ledi Poggiomarino nel settembre 2020 – si legge – furono. Alcuni comizi degli avversari misteriosamente annullati “per non far prendere collera allo zio”. Un nomignolo di Giugliano. Le cimici nella mansarda di Giugliano.