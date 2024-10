Dramma a Milano: il caso di Impagnatiello e il volto oscuro della sua rabbia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti udienze sul caso di Impagnatiello hanno rivelato dettagli inquietanti sulla personalità e le motivazioni dell’imputato. Gli esperti hanno discusso le sfumature dell’umanità che si manifestano in atti estremi, sollevando interrogativi sulla distinzione tra malattia mentale e atti deliberati. La Procura, rappresentata dalla pm Alessia Menegazzo, ha messo in luce un contesto di conflitti emotivi culminato in una tragedia, attraverso la testimonianza di specialisti che hanno analizzato il comportamento dell’imputato e le dinamiche relazionali coinvolte. Il profilo psicologico di Impagnatiello Durante il processo, i consulenti hanno delineato un quadro complesso del carattere di Impagnatiello. Gaeta.it - Dramma a Milano: il caso di Impagnatiello e il volto oscuro della sua rabbia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti udienze suldihanno rivelato dettagli inquietanti sulla personalità e le motivazioni dell’imputato. Gli esperti hanno discusso le sfumature dell’umanità che si manifestano in atti estremi, sollevando interrogativi sulla distinzione tra malattia mentale e atti deliberati. La Procura, rappresentata dalla pm Alessia Menegazzo, ha messo in luce un contesto di conflitti emotivi culminato in una tragedia, attraverso la testimonianza di specialisti che hanno analizzato il comportamento dell’imputato e le dinamiche relazionali coinvolte. Il profilo psicologico diDurante il processo, i consulenti hanno delineato un quadro complesso del carattere di

