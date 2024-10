Da Bach alla jazz band, i concerti dell’Agimus di Padova (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre 2024 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, undicesimo concerto della XXXI^ Stagione concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital “da Bach alla jazz band”. Protagonisti del Padovaoggi.it - Da Bach alla jazz band, i concerti dell’Agimus di Padova Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre 2024 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, undicesimo concerto della XXXI^ Stagionestica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS dicon il recital “da”. Protagonisti del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festival organistico in Collegiata. Domani sera la quinta edizione - Il tema della serata sarà "Bach dopo Bach", con musiche anche di Schumann e Liszt dirette dal maestro Berardi. (ilrestodelcarlino.it)

Domenica 20 ottobre alle 17 il primo appuntamento della rassegna CaraniClassica - Un incontro tra musica e natura quello che presenta la rassegna di musica classica “CaraniClassica” del Teatro Carani di Sassuolo, in programma la prossima domenica 20 ottobre alle ore 17. In “Pensa c ... (sassuolonotizie.it)

Al Seminario vescovile il concerto "Da Bach a Scriabin" - Gli Amici dell'opera di Pistoia sono lieti di presentare una serata di grande musica venerdì 18 ottobre, alle ore 21.30, presso l'Aula Magna del Seminario vescovile di Pistoia (ingresso da Via Puccini ... (valdinievoleoggi.it)