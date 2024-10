Romadailynews.it - Cina: BMW Brilliance avvia progetto di energia geotermica a Shenyang

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ott – (Xinhua) – La joint venture della casa automobilistica tedesca BMW Group inoggi ha dato il via a undifinalizzato a ottenere un riscaldamento al 100% senzafossile per le sue fabbriche a, capoluogo della provincia nord-orientale cinese del Liaoning. Nell’ambito di questo, la BMWAutomotive Ltd. (BBA) perforera’ 28 pozzi geotermici di media profondita’, che saranno completati e forniranno un’area di riscaldamento totale di circa 580.000 metri quadrati entro la stagione di riscaldamento del 2025. “Crediamo che investire nello sviluppo sostenibile significhi investire nel futuro. A partire da oggi, la nostra esplorazione dell’ha iniziato un nuovo capitolo”, ha dichiarato Dai Hexuan, presidente e amministratore delegato di BBA.