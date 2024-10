Cgil Bologna denuncia aziende di delivery per mettere a rischio la sicurezza dei rider durante il maltempo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna ha intrapreso un’azione legale e presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per indagare su possibili responsabilità penali da parte delle aziende di delivery. Questo provvedimento arriva dopo gli eventi drammatici che hanno avuto luogo sabato sera, quando forti piogge hanno colpito il capoluogo emiliano e le autorità comunali hanno esortato i cittadini a restare a casa. Nonostante l’allerta meteorologica, molti rider continuavano a svolgere il loro lavoro, sollevando preoccupazioni sia per la loro sicurezza che per la corretta gestione delle attività da parte delle piattaforme di consegna. Gaeta.it - Cgil Bologna denuncia aziende di delivery per mettere a rischio la sicurezza dei rider durante il maltempo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Camera del Lavoro Metropolitana diha intrapreso un’azione legale e presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per indagare su possibili responsabilità penali da parte delledi. Questo provvedimento arriva dopo gli eventi drammatici che hanno avuto luogo sabato sera, quando forti piogge hanno colpito il capoluogo emiliano e le autorità comunali hanno esortato i cittadini a restare a casa. Nonostante l’allerta meteorologica, molticontinuavano a svolgere il loro lavoro, sollevando preoccupazioni sia per la loroche per la corretta gestione delle attività da parte delle piattaforme di consegna.

