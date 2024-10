Campionato serie C, continua la marcia vincente dell'Appia Rugby Brindisi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brindisi - continua la marcia vincente dell'Appia Rugby Brindisi che ieri, tra le mura amiche di Sant'Elia, nel match di ritorno del mini-girone previsto per la prima fase regionale del Campionato di serie C, si è imposta sulla Gorima Trepuzzi con un rotondo 47-3, frutto di 7 mete a 0.Una Brindisireport.it - Campionato serie C, continua la marcia vincente dell'Appia Rugby Brindisi Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)lache ieri, tra le mura amiche di Sant'Elia, nel match di ritorno del mini-girone previsto per la prima fase regionale deldiC, si è imposta sulla Gorima Trepuzzi con un rotondo 47-3, frutto di 7 mete a 0.Una

Il Brindisi al "Capozza" di Casarano per dare una svolta al campionato - Il Brindisi cerca la svolta ma sul suo cammino c'è una delle formazioni più attrezzate dell'intero girone H della Serie D: oggi pomeriggio, alle ore 15:00, i biancazzurri saranno di scena allo stadio Capozza per affrontare il Casarano, in un derby pugliese dalla lunga storia. L'obiettivo dei... (Brindisireport.it)

Vela : fra il porticciolo e il castello la tappa brindisina del "Campionato Zonale" - Sabato 28 e domenica 29 settembre, nel campo di regata dello Stadio del Vento tra il Marina di Brindisi e il castello di Forte a Mare, si svolgerà la quarta tappa del Campionato Zonale Classe Dinghy “Trofeo Francesco Piccininni” edizione 2024, organizzata dal Circolo della Vela Brindisi in... (Brindisireport.it)

