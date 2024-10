Camion con rimorchio si ribalta, gravemente ferito l'autista. Autostrada bloccata (foto) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un tir carico di materiale ferroso si è ribaltato occupando tutte e tre le corsie della A1 in direzione nord al km 658 nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, nel sud della provincia di Frosinone. L’Autostrada Roma - Napoli è completamente bloccata e per poter raggiungere Roma bisogna Frosinonetoday.it - Camion con rimorchio si ribalta, gravemente ferito l'autista. Autostrada bloccata (foto) Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un tir carico di materiale ferroso si èto occupando tutte e tre le corsie della A1 in direzione nord al km 658 nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, nel sud della provincia di Frosinone. L’Roma - Napoli è completamentee per poter raggiungere Roma bisogna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camion perde rimorchio in A7 : 12 chilometri di coda - Sono dodici i chilometri di coda in A7, sulla Serravalle-Genova, nel tratto compreso tra Genova ovest e Busalla in direzione Serravalle a causa di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7 nel quale un mezzo pesante che transitava all’interno della galleria Frascone ha perso il... (Genovatoday.it)

Camion perde il rimorchio a San Martino di Trecate : bloccata la statale per Magenta - Traffico completamente in tilt tra Piemonte e Lombardia a causa di un camion che ha perso il rimorchio. L'incidente è avvenuto a San Martino di Trecate, sulla statale 11 verso Magenta: a causa di un guasto meccanico la motrice del tir si è sganciata dal rimorchio, che è rimasto bloccato in... (Novaratoday.it)

Camion si incendia in corsa : autista mette in salvo la motrice - rimorchio distrutto - Il semirimorchio di un autoarticolato che trasportava bobine elettriche è andato distrutto da un incendio che è divampato nella notte, mezz’ora dopo la mezzanotte di martedì 17 settembre, lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro in direzione Trieste. Nessuna persona è... (Trevisotoday.it)