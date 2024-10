.com - Boccia, potere giudiziario, accuse a La Russa, poi la replica

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “E’ evidente che le parole del Capo dello Stato non sono state ascoltate dalla maggioranza. Non le ha ascoltate Nordio, non le ascolta La, che in una intervista sorprendente mette in discussione la separazione dei poteri. Anche stamattina si cerca la strada del governo contro tutti e così rischiamo uno scontro istituzionale. E tutto questo per lo spostamento di 16 migranti trattati come pacchi, ma che pacchi non sono come ci ricorda la Cei, costato quasi un miliardo. Un miliardo che poteva servire per la sanità sulla quale Giorgia Meloni ha detto il falso in Parlamento perché per il prossimo anno, in manovra, ci saranno solo 900 milioni per la salute degli italiani. Noi non vogliamo lo scontro. Loro lo cercano perché non sanno governare”. Sono le parole con cui si è espresso il presidente dei senatori del Pd Francescoquesta mattina a Sky Start. aggiornamento ore 10.