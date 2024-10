Sport.periodicodaily.com - Aston Villa-Bologna: le probabili formazioni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025. Seconda trasferta inglese per i felsinei che dovranno vedersela contro un avversario che viaggia a punteggio pieno.si giocherà martedì 22 ottobre 2024 alle ore 21 presso ilPark.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Ins stanno dimostrando di poter entrare a far parte del calcio d’elite. La squadra guidata da Emery ha vinto in casa dello Young Boys per poi battere il Bayer Monaco davanti al proprio pubblico. Anche in Premier League si sta rivelando un osso duro con il quarto posto in classifica, a meno quattro punti dal Liverpool capolista, con 5 vittorie, due pareggi ed una sconfitta. I rossoblù, come era prevedibile per una squadra provinciale che partecipa dopo oltre sessant’anni nella massima competizione continentale, hanno ottenuto soltanto un punto in due gare.