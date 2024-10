Antonio aggredito, deriso e derubato da una baby gang perché gay (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ennesimo caso di omofobia, questa volta la vittima è un quarantenne di Monza, Antonio, che da tempo è vittima di una baby gang che lo ha ripetutamente aggredito perché gay. Un gruppo composto da diversi minorenni (ma appoggiato da alcuni maggiorenni) ha iniziato a minacciare il 40enne, a dicembre alcuni di questi ragazzi l’hanno insultato per il suo orientamento, poi l’hanno minacciato, preso a schiaffi e alla fine gli hanno rubato la bicicletta. A gennaio la baby gang è tornata all’opera, con altre minacce, rivolte anche al compagno dell’uomo. Antonio decide di denunciare la baby gang: le dichiarazioni al portale Prima Monza. A inizio ottobre Antonio ha subito l’ennesimo episodio di omofobia e ha deciso di denunciare ai Carabinieri: “Ero nei pressi di una pizzeria di San Fruttuoso, attorno alle 21, quando questo gruppo di ragazzi ha cominciato a offendermi. Biccy.it - Antonio aggredito, deriso e derubato da una baby gang perché gay Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ennesimo caso di omofobia, questa volta la vittima è un quarantenne di Monza,, che da tempo è vittima di unache lo ha ripetutamentegay. Un gruppo composto da diversi minorenni (ma appoggiato da alcuni maggiorenni) ha iniziato a minacciare il 40enne, a dicembre alcuni di questi ragazzi l’hanno insultato per il suo orientamento, poi l’hanno minacciato, preso a schiaffi e alla fine gli hanno rubato la bicicletta. A gennaio laè tornata all’opera, con altre minacce, rivolte anche al compagno dell’uomo.decide di denunciare la: le dichiarazioni al portale Prima Monza. A inizio ottobreha subito l’ennesimo episodio di omofobia e ha deciso di denunciare ai Carabinieri: “Ero nei pressi di una pizzeria di San Fruttuoso, attorno alle 21, quando questo gruppo di ragazzi ha cominciato a offendermi.

