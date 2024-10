Isaechia.it - Amici Speciale, le anticipazioni della prima registrazione: ecco come si chiamerà lo show evento (e cosa farà Maria De Filippi)

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si sono da poco concluse le registrazionipuntata di– Verissimo, loche andrà in onda inserata a partire dal prossimo 23 Novembre. Le tre puntate saranno dedicate al talentpiù amato e seguito da ormai oltre 20 anni, e vedranno la partecipazione di tanti ex allievi che proprio grazie alla Scuola sono riusciti a spiccare il volo verso il successo. Alla conduzione Silvia Toffanin, già padrona di casa da diversi anni del salotto televisivo in onda ogni weekend. Diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi, losiThis is me. Andiamo a vedereè successo durante le registrazioni di questo pomeriggio grazie ai colleghi di SuperGuidaTv, (le prossime registrazioni sono previste per domani, ndr): Tra i protagonisti ci saranno: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè, Emma Marrone.