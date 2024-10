Un viaggio tra vino e cinema nella Maremma toscana: il Merlot Oci Ciornie e le sue storie (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Scoprire il mondo del vino toscano significa immergersi in storie affascinanti e tradizioni centenarie. Tra le altre, spicca il Merlot Oci Ciornie, un vino che non è solo frutto della terra, ma anche di una passione cinematografica. Prodotto nella Tenuta Dodici, situata nel cuore della Maremma, questo vino racconta la storia di un giovane vinificatore russo, Stephan, e di un legame profondo con il cinema, arricchendo l’esperienza di degustazione con una narrativa ricca di riferimenti culturali e storici. La storia di Stephan e la Tenuta Dodici Dietro al Merlot Oci Ciornie si cela la figura di Stephan Tuvykin, un ventisettenne russo che ha saputo fondere la sua passione per la gastronomia e il cinema con un’azienda vitivinicola di tradizione. Gaeta.it - Un viaggio tra vino e cinema nella Maremma toscana: il Merlot Oci Ciornie e le sue storie Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Scoprire il mondo deltoscano significa immergersi inaffascinanti e tradizioni centenarie. Tra le altre, spicca ilOci, unche non è solo frutto della terra, ma anche di una passionetografica. ProdottoTenuta Dodici, situata nel cuore della, questoracconta la storia di un giovane vinificatore russo, Stephan, e di un legame profondo con il, arricchendo l’esperienza di degustazione con una narrativa ricca di riferimenti culturali e storici. La storia di Stephan e la Tenuta Dodici Dietro alOcisi cela la figura di Stephan Tuvykin, un ventisettenne russo che ha saputo fondere la sua passione per la gastronomia e ilcon un’azienda vitivinicola di tradizione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unghie Merlot : la manicure autunnale corposa quanto un buon vino - Con l’arrivo dell’autunno, i bordeaux che si ispirano alle tonalità del vino sono ritornati prepotentemente in auge. In questo caso, come il Merlot, l’intensità del colore è data da un pizzico di magenta. Riflessi intensi, consistenza corposa, come gli ottimi vini della regione francese di Bordeaux. (Amica.it)