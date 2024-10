Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: L’Oscuro Presagio di Viola!

Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Unal: Damiano affronta le conseguenze dell’operazione contro Torrente! Rossella aiuta Diana Unal: Damiano scioccato da un tragico evento!ha un brutto presentimento! Diana sta male, Rossella in suo soccorso! Suor Maura arrestata: Lara diventa di nuovo “dark”? Ci aspettano puntate a forte impatto emotivo nonché dai risvolti imprevedibili! Le nuoveUnalpreannunciano giornate difficili per molti protagonisti della soap! Gli spoiler svelano che, durante la rischiosa operazione di polizia finalizzata all’arresto di Angelo Torrente, qualcuno si ferirà in maniera molto grave, al punto che Damiano ne uscirà molto provato!verrà pervasa da uno strano presentimento, mentre tutto lascerà pensare che sia in dolce attesa.