Roma Inter, Juric: «Era da tempo che la Roma non giocava così contro l'Inter. Se facciamo risultati la situazione cambierà»

Il tecnico della Roma ha parlato dopo il fischio finale della partita dell'Olimpico contro la Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A

Ivan Juric, allenatore della Roma, è Intervenuto ai microfoni di DAZN in occasione della partita casalinga contro l'Inter allo Stadio Olimpico. Ecco le parole del tecnico giallorosso:

LA PARTITA – «Penso che abbiamo

