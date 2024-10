Ritiro Tamberi, è arrivato il verdetto: Gimbo ha confessato (Di domenica 20 ottobre 2024) Ritiro Tamberi: Gimbo ha confessato tutto del suo futuro in un’intervista rilasciata a EuroSport. Ecco le parole del campione olimpico A Tokyo nel 2021 ci ha fatto sognare, saltando più in alto di tutti e vincendo un oro olimpico clamoroso che rimarrà nella storia dello sport italiano. A Parigi invece ci ha fatto penare per le sue condizioni fisiche che di fatto lo hanno tagliato fuori dalla lotta per il titolo. Tamberi (Lapresse) – Ilveggente.itGimbo Tamberi è uno sportivo che divide. Alcuni lo amano per quegli atteggiamenti in alcuni casi stravaganti, altri invece non condividono tutto quello che fa. Nei mesi scorsi, dopo le Olimpiadi, si è parlato anche di un possibile Ritiro dalle scene, e intervistato da Eurosport in esclusiva, Tamberi ha detto questo sul suo futuro. Ilveggente.it - Ritiro Tamberi, è arrivato il verdetto: Gimbo ha confessato Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di domenica 20 ottobre 2024)hatutto del suo futuro in un’intervista rilasciata a EuroSport. Ecco le parole del campione olimpico A Tokyo nel 2021 ci ha fatto sognare, saltando più in alto di tutti e vincendo un oro olimpico clamoroso che rimarrà nella storia dello sport italiano. A Parigi invece ci ha fatto penare per le sue condizioni fisiche che di fatto lo hanno tagliato fuori dalla lotta per il titolo.(Lapresse) – Ilveggente.itè uno sportivo che divide. Alcuni lo amano per quegli atteggiamenti in alcuni casi stravaganti, altri invece non condividono tutto quello che fa. Nei mesi scorsi, dopo le Olimpiadi, si è parlato anche di un possibiledalle scene, e intervistato da Eurosport in esclusiva,ha detto questo sul suo futuro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gimbo - che fenomeno! Tamberi trionfa a Bruxelles in Diamond League e vince il suo terzo diamante - Vincere: fatto. Saltare 2,34 come nelle finali del 2021 e del 2022: fatto. Gianmarco Tamberi è il re della Diamond League per la terza volta in carriera, con la stessa misura delle prime due occasioni a Zurigo. È il verdetto della serata di Bruxelles che, se possibile, aumenta il rimpianto... (Anconatoday.it)

Atletica - Gimbo prova a spegnere la discussione post olimpica. Tamberi salta anche le polemiche : "Dieta ok. Coliche? Sono predisposto» - So di aver fatto veramente tutto il possibile per presentarmi in questa stagione nelle migliori condizioni di sempre e penso di non potermi accusare di nulla. È passato. Il mio peso era 77. Poi torna sulla partecipazione a Parigi: "Vi assicuro che dopo la vittoria di Tokyo mi sarebbe piaciuto molto mettermi spaparanzato a godermi la vita e quella meravigliosa vittoria arrivata dopo tante ... (Sport.quotidiano.net)

Atletica - Tamberi : per Gimbo nuovi controlli medici e post sui social del ritorno a casa - The post Atletica, Tamberi: per Gimbo nuovi controlli medici e post sui social del ritorno a casa appeared first on SportFace. Nuovi controlli medici per Gianmarco Tamberi. Tamberi, per rassicurare tutti delle sue condizioni, ha postato una foto in una storia sul suo account Instagram con la scritta: “Back at home”. (Sportface.it)