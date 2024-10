QuBì: sapori e locali autencivi con il marchio EatPrato (Di domenica 20 ottobre 2024) Per valorizzare il patrimonio di prodotti e sapori locali autentici dell’enogastronomia pratese è nato il marchio EatPrato, simbolo di qualità e amore per l’ambiente. Per gustare i prodotti tipici dalla bozza di Prato con l’olio delle colline alla celebre mortadella di Prato IGP, dai fichi di Carmignano presidio Slow Food al Vermouth bianco e ai QuBì: sapori e locali autencivi con il marchio EatPrato L'Identità. Lidentita.it - QuBì: sapori e locali autencivi con il marchio EatPrato Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Per valorizzare il patrimonio di prodotti eautentici dell’enogastronomia pratese è nato il, simbolo di qualità e amore per l’ambiente. Per gustare i prodotti tipici dalla bozza di Prato con l’olio delle colline alla celebre mortadella di Prato IGP, dai fichi di Carmignano presidio Slow Food al Vermouth bianco e aicon ilL'Identità.

Calabria protagonista con il viaggio enogastronomico “Aromi d’Italia” : alla scoperta dei sapori locali - Il progetto si struttura attorno a un mingling di esperienze enogastronomiche e visite a siti archeologici, rendendo il viaggio non solo un momento di assaggio ma anche di apprendimento culturale. Infatti, i partecipanti al viaggio hanno avuto l’opportunità di esplorare i resti storici di Kaulon e Locri Epizefiri, luoghi che conservano testimonianze preziose della civiltà antica. (Gaeta.it)

Frosinone - pilates e sapori locali per riscoprire il benessere - Il primo evento in programma è una lezione di Pilates, che si terrà il 23 ottobre alle ore 11. . . Due importanti iniziative si svolgeranno il 23 e il 24 ottobre presso il centro per le Famiglie "la Melarancia" di Frosinone (via Gaeta 163) che mettono al centro il benessere di famiglie e persone. (Frosinonetoday.it)

Slow food premia i sapori locali. Sei locali conquistano la ’chiocciola’ - Di questi, sei arrivano dalla provincia di Siena, tra conferme (i tre locali della Valdichiana) e novità: sono "La Taverna di Vagliagli" a Castelnuovo Berardenga, "Il Grillo è Buoncantore" e "La Solita Zuppa", entrambe si trovano nel centro storico di Chiusi, il "Bel Mi’ Colle" di Colle di Val d’Elsa, "Il Libridinoso" a Murlo e "Il Conte Matto" a Trequanda. (Lanazione.it)