Quando e quali gli ultimi 3 GP del Mondiale MotoGP 2024: date, programma, orari (Di domenica 20 ottobre 2024) Mancano tre appuntamenti alla conclusione della stagione della MotoGP: il Mondiale si deciderà nel giro di quattro settimane, dato che l’ultima gara, quella del GP della Comunità Valenciana, si correrà il 17 novembre, preceduta dalla Sprint del giorno precedente. Il calendario, in precedenza, prevede a cavallo tra fine ottobre ed inizio novembre altre due gare consecutive: archiviato il passaggio in Australia, senza soluzione di continuità si passerà poi in Thailandia, con la gara breve il 26 ottobre e quella classica il 27, infine il 2 e 3 novembre si disputeranno Sprint e gara lunga del GP di Malesia. Oasport.it - Quando e quali gli ultimi 3 GP del Mondiale MotoGP 2024: date, programma, orari Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Mancano tre appuntamenti alla conclusione della stagione della: ilsi deciderà nel giro di quattro settimane, dato che l’ultima gara, quella del GP della Comunità Valenciana, si correrà il 17 novembre, preceduta dalla Sprint del giorno precedente. Il calendario, in precedenza, prevede a cavallo tra fine ottobre ed inizio novembre altre due gare consecutive: archiviato il passaggio in Australia, senza soluzione di continuità si passerà poi in Thailandia, con la gara breve il 26 ottobre e quella classica il 27, infine il 2 e 3 novembre si disputeranno Sprint e gara lunga del GP di Malesia.

