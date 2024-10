Prima gara lontano da Firenze per il Bisonte: trasferta a Chieri (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze – Prima trasferta stagionale per Il Bisonte Firenze, che il 20 ottobre alle 17 è atteso al PalaFenera di Chieri dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76, per la terza giornata della serie A1 Tigotà. Dopo il derby di domenica scorsa, arriva un’altra sfida difficile per la squadra di coach Bendandi: le piemontesi ormai da qualche anno stazionano stabilmente in zona Europa, e anche in questa stagione sono partite molto bene, battendo Novara e Cuneo nelle prime due giornate e perdendo solo con Milano mercoledì, nell’anticipo del tredicesimo turno. Anche Il Bisonte però sta bene, e proverà a mettere i bastoni fra le ruote a Chieri, proseguendo nel suo graduale ma costante processo di crescita. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di domenica 20 ottobre 2024)stagionale per Il, che il 20 ottobre alle 17 è atteso al PalaFenera didalla Reale Mutua Fenera’76, per la terza giornata della serie A1 Tigotà. Dopo il derby di domenica scorsa, arriva un’altra sfida difficile per la squadra di coach Bendandi: le piemontesi ormai da qualche anno stazionano stabilmente in zona Europa, e anche in questa stagione sono partite molto bene, battendo Novara e Cuneo nelle prime due giornate e perdendo solo con Milano mercoledì, nell’anticipo del tredicesimo turno. Anche Ilperò sta bene, e proverà a mettere i bastoni fra le ruote a, proseguendo nel suo graduale ma costante processo di crescita.

