PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera (Di domenica 20 ottobre 2024) L'ultima puntata del 2024 di “PresaDiretta”, preceduta da "Aspettando PresaDiretta", va in onda oggi, domenica 20 ottobre su Rai 3, e affronta due temi cruciali: il dissesto idrogeologico e la solitudine. Riccardo Iacona e il team del programma presentano reportage esclusivi, garantendo molti Europa.today.it - PresaDiretta, le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L'ultimadel 2024 di “”, preceduta da "Aspettando", va in onda oggi, domenica 20 ottobre su Rai 3, e affronta due temi cruciali: il dissesto idrogeologico e la solitudine. Riccardo Iacona e il team del programma presentano reportage esclusivi, garantendo molti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PresaDiretta - le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera - La serata di oggi, 13 ottobre, si apre alle 20.35 su Rai 3, con lo speciale "Aspettando PresaDiretta", incentrata sui criptotelefonini. Alle 21.30 circa Riccardo Iacona conduce una nuova puntata di “PresaDiretta”, che presenta un ampio approfondimento sul legame tra criminalità organizzata ed... (Today.it)

PresaDiretta 13 ottobre 2024 : puntata La mafia dei soldi - PresaDiretta svela i meccanismi occulti dell’impero criminale internazionale. Ricordiamo che il programma, durante la diretta di questa sera, è visibile anche in streaming a questo link. . La puntata è intitolata “La mafia dei soldi”. Dall’America Latina ai paradisi fiscali, passando per l’Europa, il programma racconta le storie di latitanti come Rocco Morabito e Raffaele Imperiale, e svela come ... (Ascoltitv.it)

PresaDiretta - le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera - La serata in compagnia di Riccardo Iacona si apre anche oggi, 6 ottobre, a partire dalle 20.35 su Rai 3, con "Aspettando PresaDiretta": fari puntati sul tossico Pfas. A seguire, “PresaDiretta” propone uno speciale incentrato sul settore agroalimentare italiano: un viaggio da Nord a Sud per... (Today.it)