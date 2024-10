Terzotemponapoli.com - Politano su Instagram: “Mentalità e sacrificio, così si va lontano!”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un Match di Grande Impegno Nella gara del lunch match contro l’Empoli, Matteoha dimostrato ancora una volta il suo valore come esterno del Napoli. L’incontro, terminato con una vittoria per 1-0 per la squadra partenopea, ha vistoimpegnato in un ruolo principalmente difensivo. Costretto a contenere le sfuriate di Pezzella sulla fascia, l’ex giocatore del Sassuolo ha dovuto adattare il suo gioco per garantire una solida copertura, evidenziando la sua duttilità e il suo spirito di. L’Importanza della Fase Difensiva, noto per le sue qualità offensive, ha dovuto sacrificare parte della sua propensione al gioco in attacco per supportare la squadra in fase difensiva.