Napoli-Empoli: Prestazione Eccellente di Buongiorno al Castellani (Di domenica 20 ottobre 2024) Buongiorno: Un Muro in Difesa Alessandro Buongiorno ha offerto una Prestazione eccezionale durante la partita contro l'Empoli al Castellani. Il difensore del Napoli si è dimostrato un vero e proprio muro difensivo, chiudendo efficacemente tutti gli spazi agli attaccanti avversari. La sua abilità nel leggere le azioni di gioco e la sua tempestività negli interventi hanno impedito all'Empoli di creare occasioni pericolose, mantenendo così la porta del Napoli al sicuro. Palma del Panini Player of the Match Grazie alla sua performance straordinaria, Buongiorno si è guadagnato il titolo di Panini Player of the Match, conferito dalla Lega Serie A. Questo riconoscimento non è solo un premio individuale, ma testimonia anche l'importanza del suo contributo alla squadra.

Empoli-Napoli 0-1 - Gemmi : “Contenti della prestazione - non capisco il rigore” - Non voglio fare eccessiva polemica, ma non riesco a capire questo calcio di rigore“, ha ribadito in conclusione il ds dell’Empoli. . “Non voglio fare eccessiva polemica, ma sull’episodio del rigore concesso al Napoli non vedo un contatto tra Anjorin e Politano“. “Siamo contenti della nostra prestazione, specialmente nel confronto con realtà molto più qualificate della nostra – ha aggiunto Gemmi ... (Sportface.it)

Juventus-Napoli - prestazione di Doveri insufficiente ma non incisiva - . L’ex arbitro Massimo Chiesa ha rilasciato qualche commento sull’arbitraggio di Daniele Doveri durante Juventus-Napoli. net. Chiesa, ex Direttore di gara internazionale, ha commentato la prestazione … L'articolo Juventus-Napoli, prestazione di Doveri insufficiente ma non incisiva proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Juve-Napoli - prestazione opaca di Lukaku : il chiarimento di Conte in diretta - Juventus e Napoli sono uscite con un punto a testa dall’Allianz Stadium. Il tecnico ha anche risposto stizzito ad una domanda legata al modulo schierato oggi all’Allianz e se questo possa concretamente penalizzare proprio Lukaku e Kvara: “Le prime partite che abbiamo fatto mi dicevate che Anguissa e Lobotka facevano difficoltà a due in mezzo al campo. (Spazionapoli.it)