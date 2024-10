In Australia Marquez vince la terza gara stagionale (Di domenica 20 ottobre 2024) Martin ha chiuso secondo davanti a Bagnaia portandosi a -20 PHILLIP ISLAND (Australia) - Marc Marquez, in sella alla ducati Gresini, vince il Gran Premio d'Australia, disputato sul circuito di Phillip Island. Per l'otto volte iridato si tratta del terzo successo stagionale, arrivato nonostante un pi Ilgiornaleditalia.it - In Australia Marquez vince la terza gara stagionale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Martin ha chiuso secondo davanti a Bagnaia portandosi a -20 PHILLIP ISLAND () - Marc, in sella alla ducati Gresini,il Gran Premio d', disputato sul circuito di Phillip Island. Per l'otto volte iridato si tratta del terzo successo, arrivato nonostante un pi

MotoGP - Marquez vince il furibondo duello con Martin in Australia. 3° un anonimo Bagnaia - 2 24. 757 10 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 40’07. 5 19. 9 15. 012 180. 467 178. 095 177. 047 179. 76519 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’33. 201 178. 5 20. 9975 11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’01. 293 179. Vittoria numero 62 in top class (sono 88 in tutto nel Motomondiale) per il fuoriclasse spagnolo, che centra così il ... (Oasport.it)

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Australia 2024 : Marquez precede Martin. Bagnaia 3° - ma staccatissimo - 293 179. 434 7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’03. Seguono altri tre italiani, ovvero Fabio Di Giannantonio, quarto, Enea Bastianini, quinto, e Franco Morbidelli, sesto. 8 16. 21014 2 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 40’11. 634 179. 393Non classificati 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 37’19. (Oasport.it)