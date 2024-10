Fentanyl, ecco come le pillole 50 volte più potenti dell'eroina entrano negli Usa. «È qui che vince Trump» (Di domenica 20 ottobre 2024) Quattro persone, forse cinque, vestite in mimetica per confondersi con i colori aridi della scarna vegetazione di questo angolo di Arizona. Dopo aver camminato per un tratto sul versante messicano, Ilmattino.it - Fentanyl, ecco come le pillole 50 volte più potenti dell'eroina entrano negli Usa. «È qui che vince Trump» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Quattro persone, forse cinque, vestite in mimetica per confondersi con i colori aridia scarna vegetazione di questo angolo di Arizona. Dopo aver camminato per un tratto sul versante messicano,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fentanyl, ecco come le pillole 50 volte più potenti dell'eroina entrano negli Usa. «È qui che vince Trump» - Quattro persone, forse cinque, vestite in mimetica per confondersi con i colori aridi della scarna vegetazione di questo angolo di Arizona. Dopo aver camminato per un tratto sul versante ... (ilmessaggero.it)

Polizia ferma un uomo e trova la droga in una borsa con l’etichetta “sicuramente non è una borsa piena di droga” - Il fatto curioso è accaduto negli USA, dove un uomo viene fermato con una borsa con la scritta "sicuramente non è una borsa piena di droga" ... (blitzquotidiano.it)

Massimo Giannini: “Oxy e Fentanyl: la droga degli zombie è già tra noi” - All’inizio Demon non sapeva che quelle macchie sui lembi della camicia dei suoi amici, verdastre d’erba o marrone rossiccio come di terra, fossero causate dal rivestimento delle pillole che impedisce ... (repubblica.it)