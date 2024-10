Empoli, cosa è successo all’allenatore Roberto D’Aversa? (Di domenica 20 ottobre 2024) cosa è successo a Roberto D’Aversa, allenatore dell’Empoli? Questa la domanda che si pongono tifosi o semplici appassionati dopo che il tecnico non aveva parlato nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli e non è poi intervenuto ai microfoni di Dazn neppure per la consueta intervista post-match. Alla vigilia della partita del Castellani, quando il suo vice Salvatore Sullo lo aveva sostituito in conferenza, si era parlato di un generico malessere. Ulteriori perplessità erano sorte quando D’Aversa era stato inquadrato dalle telecamere prima del calcio d’inizio della gara Empoli-Napoli. visto che nelle condizioni del suo viso c’era evidentemente qualcosa che non andava. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024), allenatore dell’? Questa la domanda che si pongono tifosi o semplici appassionati dopo che il tecnico non aveva parlato nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli e non è poi intervenuto ai microfoni di Dazn neppure per la consueta intervista post-match. Alla vigilia della partita del Castellani, quando il suo vice Salvatore Sullo lo aveva sostituito in conferenza, si era parlato di un generico malessere. Ulteriori perplessità erano sorte quandoera stato inquadrato dalle telecamere prima del calcio d’inizio della gara-Napoli. visto che nelle condizioni del suo viso c’era evidentemente qualche non andava.

