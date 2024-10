Edilizia, presentata la piattaforma con le richieste sindacali per il rinnovo del contratto integrativo provinciale (Di domenica 20 ottobre 2024) Bergamo. Per i circa 10.200 lavoratori di 1.152 imprese del comparto dell’Edilizia industriale di Bergamo sono state presentate ieri, 17 ottobre, ad Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, le rivendicazioni sindacali in vista dell’avvio della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo provinciale. Per gli altri quasi 8.000 lavoratori di 1.748 imprese dell’Edilizia artigiana lo stesso testo verrà illustrato alle controparti il 12 novembre. I precedenti contratti provinciali sono scaduti nel dicembre 2023. Lo scorso giugno le rivendicazioni contenute nella piattaforma sindacale erano state inviate alla controparte Ance, che ieri al tavolo era rappresentata, tra gli altri, dalla presidente Vanessa Pesenti e dal direttore Edoardo Arcaini. Bergamonews.it - Edilizia, presentata la piattaforma con le richieste sindacali per il rinnovo del contratto integrativo provinciale Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Bergamo. Per i circa 10.200 lavoratori di 1.152 imprese del comparto dell’industriale di Bergamo sono state presentate ieri, 17 ottobre, ad Ance, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, le rivendicazioniin vista dell’avvio della trattativa per ildel. Per gli altri quasi 8.000 lavoratori di 1.748 imprese dell’artigiana lo stesso testo verrà illustrato alle controparti il 12 novembre. I precedenti contratti provinciali sono scaduti nel dicembre 2023. Lo scorso giugno le rivendicazioni contenute nellasindacale erano state inviate alla controparte Ance, che ieri al tavolo era rap, tra gli altri, dalla presidente Vanessa Pesenti e dal direttore Edoardo Arcaini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Patente a crediti, seminario dell’ANCE - Il seminario si svolgerà, lunedì prossimo, dalle 9 alle 13, presso l’Auditorium degli Enti Bilaterali dell’Edilizia in via Alessandro Volta 12, nella ex ZIR di Messina, sede di Cassa Edile, Opt (nato ... (messinaoggi.it)

Messina, seminario sulla patente a crediti: tutte le info - Il seminario si svolgerà, lunedì prossimo, dalle 9 alle 13, presso l’Auditorium degli Enti Bilaterali dell’Edilizia in via Alessandro Volta 12, nella ex ZIR di Messina, sede di Cassa Edile, Opt (nato ... (strettoweb.com)

Emergenza case, la ricetta di Sunia e Cgil: “Un ente per gestire gli alloggi privati sfitti” - Bravo e Comiti: “Se i proprietari sono interessati, si potrebbe ristrutturale e poi rimetterle a disposizione di chi ha bisogno”. I sindacati hanno anche una ... (ilsecoloxix.it)