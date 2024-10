Danneggiato da alluvione e tromba d'aria: Santuario della Madonna del Pino tra i "Luoghi del Cuore" del Fai (Di domenica 20 ottobre 2024) Un'iniziativa per riportare il luogo di fede al suo antico splendore. Il Fai di Cervia candida come “Luogo del Cuore 2024/2025” il Santuario mariano della Madonna del Pino. La decisione rientra nell'ambito della dodicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” del Fai - Fondo per Ravennatoday.it - Danneggiato da alluvione e tromba d'aria: Santuario della Madonna del Pino tra i "Luoghi del Cuore" del Fai Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un'iniziativa per riportare il luogo di fede al suo antico splendore. Il Fai di Cervia candida come “Luogo del2024/2025” ilnodel. La decisione rientra nell'ambitododicesima edizione del censimento “Idel” del Fai - Fondo per

