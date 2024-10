Dall’arte della guerra all’arte della pace

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) La verifica che dovrebbero fare quanti sono o aspirano a essere deputati alla conduzione del mondo, è se hanno padronanza del necessario life style per poter governare bene. Il Professor Einaudi equiparava quella specie di marcia in più che, a parità di formazione, avvantaggiava chi ne aveva addosso. È una forma di carisma che agevola il prescelto in maniera tangibile. Gli attuali inquilini dei palazzi del potere ospitano quanti si adoperano al fine di tracciare, almeno a grandi linee, il cammino che dovrá iniziare la popolazione. Tanto al fine di proseguire il percorso che i progenitori hanno intrapreso milioni di anni orsono. Allo scopo si aggiunga che non non si debbono perdere di vista anche le crisi internazionali. Le stesse che stanno diventando sempre più importanti all’interno di ciascun paese, con la potenza di fuoco che si scatena tra nazioni in lite.