Cultura in lutto, addio al giornalista e critico del cinema Paolo Micalizzi (Di domenica 20 ottobre 2024) lutto nel mondo della Cultura. Nella giornata di sabato è scomparso, all'età di 86 anni, il giornalista Paolo Micalizzi. Una carriera animata dalla passione nei confronti del cinema, e dalla conoscenza di una sconfinata quantità di pellicole, legate in particolare al territorio ferrarese Ferraratoday.it - Cultura in lutto, addio al giornalista e critico del cinema Paolo Micalizzi Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)nel mondo della. Nella giornata di sabato è scomparso, all'età di 86 anni, il. Una carriera animata dalla passione nei confronti del, e dalla conoscenza di una sconfinata quantità di pellicole, legate in particolare al territorio ferrarese

