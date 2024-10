Quifinanza.it - Cos’è e chi detiene il debito pubblico italiano

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Quasi ogni giorno al telegiornale si sente parlare dima non tutti sanno cosa significa esattamente. Ebbene, con tale termine si indica ilcontratto da uno Stato per soddisfare il proprio fabbisogno. È lecito dunque chiedersi chiquello, perché pesa così tanto sullo sviluppo del paese e quali sono le previsioni per il prossimo futuro. Ogni giorno si parla diOgni Stato per funzionare ha bisogno di denaro. Deve pagare infatti gli stipendi, costruire e manutenere le infrastrutture, permettere a tutti di curarsi e tanto altro. Ovviamente tutto ciò ha un costo e il denaro proviene soprattutto dalle tasse che i cittadini pagano. Se però queste ultime non bastano a coprire tutte le spese, è necessario chiedere soldi in prestito per cui lo Stato contrae un