Calciomercato.it - UFFICIALE, allerta meteo: rinviato anche il big match

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Torna ad abbattersi l’in alcune zone d’Italia con inevitabili conseguenzeper il mondo del calcio. L’elenco delle partite rinviate Il maltempo induce la federazione al rinvio di alcune partite. Torna infatti ad abbattersi l’sui campi da calcio (e non solo) in giro per l’Italia, condizionando il weekend di club e tifosi. Pallone nell’acqua (LaPresse) – Calciomercato.itMentre in Serie A oggi riprende regolarmente la Serie A, nelle leghe inferiori del movimento italiano arrivano importanti stravolgimenti. Il riferimento è in particolare a quanto sta accadendo in Calabria dove il calendario è stato completamente ribaltato causa maltempo. Stando al comunicatodiffuso dalla LND, sul sito del CR Calabria, le squadre devono seguire alcune indicazioni precise in base al livello dipresente nelle diverse aree interessate.