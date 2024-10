Impresaitaliana.net - Tenta di strangolare la moglie, lei fugge sul balcone e chiede aiuto

(Di sabato 19 ottobre 2024) I Carabinieri hanno arrestato un 61enne per aver aggredito laSul collo e sul petto i segni di una dannazione senza fine con l’aggiunta il marchio di un livido frutto dell’ennesima aggressione. E’ quello che è successo ad una donna di Torre del Greco, in provincia di Napoli, aggredita dal marito. Il 61enne ha provato alama per fortuna lei è fuggita sulriuscendo are, così l’intervento dei Carabinieri che fanno venir fuori 12 anni di vessazioni in una convivenza difficile fatta di silenzi e di un timidotivo di mettere fine a quella violenza. La donna ha provato a denunciare il marito nel 2023 poi ha scelto di tornare sui suoi passi ma da allora le minacce e le botte sono aumentate fino a ieri quando l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco ha messo fine a tutto.