Tales from the Rabbit Hole | un viaggio onirico con gli SHARASAD

Dal 18 ottobre 2024, "Tales from THE Rabbit Hole" (Overdub Recordings), il primo album degli SHARASAD, è accessibile su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico. Si tratta di un'antologia di racconti, composta da nove sogni distinti che accompagnano l'ascoltatore fino all'alba.

“Tales from the Rabbit Hole” è l’album d’esordio degli Sharasad - Da venerdì 18 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “TALES FROM THE RABBIT HOLE” (Overdub Recordings), il primo disco degli SHARASAD. Spiega la band modenese a proposito dell’album: «Il nostro primo album, a differenza dei singoli pubblicati in precedenza, è una raccolta di sogni che rappresentano debolezze, dubbi e paure dell’essere ... (Laprimapagina.it)