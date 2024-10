Surfista italiana 36enne muore trafitta da pesce spada in Indonesia (Di sabato 19 ottobre 2024) E' deceduta per una ferita di cinque centimetri Una 36enne piemontese, Giulia Manfrini, è morta trafitta da un pesce spada mentre faceva surf nelle acque Indonesiane al largo delle isole Mentawai. Lo hanno riferito i media locali, citando Lahmudin Siregar, capo ad interim dell'Agenzia per la mitigazione dei disastri delle Mentawai, secondo il quale l'incidente Sbircialanotizia.it - Surfista italiana 36enne muore trafitta da pesce spada in Indonesia Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) E' deceduta per una ferita di cinque centimetri Unapiemontese, Giulia Manfrini, è mortada unmentre faceva surf nelle acquene al largo delle isole Mentawai. Lo hanno riferito i media locali, citando Lahmudin Siregar, capo ad interim dell'Agenzia per la mitigazione dei disastri delle Mentawai, secondo il quale l'incidente

