Sempre al tuo fianco anticipazioni 20 ottobre | grave emergenza sanitaria accade di tutto

(Di sabato 19 ottobre 2024) al tuo quinta puntata: una riavvicina Sara e Renato. dial tuo si avvia al finale di stagione. La fiction, interpretata d'Ambra Angiolini e dedicata all'impegno della Protezione Civile, è prossima alla chiusura, Domenica 20 andrà in onda la quinta e penultima puntata che non sarà priva di colpi di scena. Nonostante gli ascolti non eccellenti, al tuo ha riscosso un certo consenso dai telespettatori che non hanno mancato di manifestare, anche via social, il loro gradimento. Al Tuo -Foto Raiplay- Gaeta-It La serie prende spunto d'alcune vicende realmente affrontate dalla Protezione Civile e mette in risalto il lavoro umano e fisico delle persone che operano nel particolare dipartimento dello stato.