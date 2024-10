Pallanuoto femminile, scatta il campionato di Serie A1. Tutte le big in trasferta nella prima giornata (Di sabato 19 ottobre 2024) Un primo antipasto c’è già stato, con il turno di qualificazione di Coppa Italia che si è giocato nello scorso weekend. Ora si fa sul serio: scatta oggi infatti il campionato di Serie A1 di Pallanuoto al femminile. Inizia la nuova stagione. Sono quattro gli incontri che verranno disputati in questo sabato: attesa per vedere in acqua le campionesse in carica de L’Ekipe Orizzonte Catania, che è ospite della neopromossa Vela Nuoto Ancona. trasferta anche per la SIS Roma contro la Cosenza Pallanuoto. La partita più interessante è il posticipo del mercoledì che vedrà il Plebiscito Padova ospitato dal Rapallo. prima giornata – sabato 19 ottobre 13:45 Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto 14:00 Cosenza Pallanuoto-SIS Roma 14:30 Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte 18:30 SS Lazio Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 Mercoledì 23 ottobre 2024 19:30 Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova Oasport.it - Pallanuoto femminile, scatta il campionato di Serie A1. Tutte le big in trasferta nella prima giornata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un primo antipasto c’è già stato, con il turno di qualificazione di Coppa Italia che si è giocato nello scorso weekend. Ora si fa sul serio:oggi infatti ildiA1 dial. Inizia la nuova stagione. Sono quattro gli incontri che verranno disputati in questo sabato: attesa per vedere in acqua le campionesse in carica de L’Ekipe Orizzonte Catania, che è ospite della neopromossa Vela Nuoto Ancona.anche per la SIS Roma contro la Cosenza. La partita più interessante è il posticipo del mercoledì che vedrà il Plebiscito Padova ospitato dal Rapallo.– sabato 19 ottobre 13:45Trieste-Brizz Nuoto 14:00 Cosenza-SIS Roma 14:30 Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte 18:30 SS Lazio Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 Mercoledì 23 ottobre 2024 19:30 Rapallo-Plebiscito Padova

Pallanuoto femminile - Supercoppa Europea 2024 : Sabadell-Plebiscito 19-7. Patavine annichilite in Catalogna - Muissu sigla il 2-7, ma il Sabadell continua ad essere implacabile in attacco, arrivando a metà gara sull’11-2. Per le patavine tripletta di Schaap e doppietta di Bacelle, infine reti di Muissu e Millo. . La Supercoppa Europea 2024 di pallanuoto femminile, disputata a Sabadell, in Spagna, viene vinta dalle padrone di casa catalane dell’Astralpool Sabadell che annichiliscono le venete del ... (Oasport.it)

Dove vedere in tv Sabadell-Padova - Supercoppa Europea 2024 pallanuoto femminile : orario - programma - streaming - Diretta streaming: www. Pallanuoto femminile, Sabadell e Plebiscito Padova si contendono la Supercoppa Europea CALENDARIO SUPERCOPPA EUROPEA 2024 Venerdì 18 ottobre 2024 19. La Supercoppa Europea 2024 di pallanuoto femminile si giocherà venerdì 18 ottobre: la gara secca avrà luogo a Sabadell, in Spagna, tra le padrone di casa catalane dell’Astralpool Sabadell e le venete della Plebiscito ... (Oasport.it)

Pallanuoto femminile - Sabadell e Plebiscito Padova si contendono la Supercoppa Europea - A Budapest fanno festa i detentori della Champions SUPERCOPPA EUROPEA 2024 PALLANUOTO FEMMINILE Venerdì 18 ottobre, ore 19. In acqua le padrone di casa catalane dell’Astralpool Sabadell e le venete del Plebiscito Padova. 00 Astralpool Sabadell (Spagna) – Plebiscito Padova (Italia) . Dopo aver vinto il settimo titolo in Champions League, il Sabadell punta a conquistare anche il quinto trofeo in ... (Oasport.it)