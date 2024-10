**Milano: scarcerati gestori bar accusati omicidio Di Ronza, disposti domiciliari** (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - Chongbing Liu e Zhou Shu, i gestori del bar di viale Giovanni da Cermenate accusati dell'omicidio di Eros Di Ronza avvenuto nelle prime ore di giovedì scorso a Milano, al culmine di un tentativo di furto all'interno del locale, sono stati scarcerati. Il gip di Milano Tiziana Gueli ha disposto per i due uomini, zio e nipote rispettivamente di 49 e 30 anni, la scarcerazione, concedendo ad entrambi gli arresti domiciliari. A spiegare all'Adnkronos gli elementi alla base della decisione è l'avvocato Simone Ciro Giordano, legale difensore dei due. "Con la gip - spiega - avevamo discusso della convalida dell'arresto e lei si era riservata di notificare i provvedimenti questa mattina. Le cose, poi, sono andate un po' più per le lunghe e il provvedimento è arrivato intorno alle 15.30". Liberoquotidiano.it - **Milano: scarcerati gestori bar accusati omicidio Di Ronza, disposti domiciliari** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - Chongbing Liu e Zhou Shu, idel bar di viale Giovanni da Cermenatedell'di Eros Diavvenuto nelle prime ore di giovedì scorso a Milano, al culmine di un tentativo di furto all'interno del locale, sono stati. Il gip di Milano Tiziana Gueli ha disposto per i due uomini, zio e nipote rispettivamente di 49 e 30 anni, la scarcerazione, concedendo ad entrambi gli arresti domiciliari. A spiegare all'Adnkronos gli elementi alla base della decisione è l'avvocato Simone Ciro Giordano, legale difensore dei due. "Con la gip - spiega - avevamo discusso della convalida dell'arresto e lei si era riservata di notificare i provvedimenti questa mattina. Le cose, poi, sono andate un po' più per le lunghe e il provvedimento è arrivato intorno alle 15.30".

