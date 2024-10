Medioriente: Netanyahu su attacco Cesarea, Iran ha commesso grave errore (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – “Gli agenti Iraniani che hanno tentato di assassinare me e mia moglie oggi hanno commesso un grave errore”. È quanto scrive sui social il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo che questa mattina un drone lanciato dal Libano ha colpito la sua residenza a Cesarea. “Ciò non impedirà a me e allo Stato di Israele di continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni”, ha aggiunto. Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu su attacco Cesarea, Iran ha commesso grave errore Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Milano, 19 ott. (LaPresse) – “Gli agentiiani che hanno tentato di assassinare me e mia moglie oggi hannoun”. È quanto scrive sui social il primo ministro israeliano Benjamin, dopo che questa mattina un drone lanciato dal Libano ha colpito la sua residenza a. “Ciò non impedirà a me e allo Stato di Israele di continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni”, ha aggiunto.

