Il ritorno, recensione RoFF19: Ralph Fiennes è l’Ulisse di un’Odissea sbiadita (Di sabato 19 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostra recensione de Il ritorno, opera quarta di Uberto Pasolini tratta dall’Odissea di Omero: Ralph Fiennes è Ulisse, Juliette Binoche la sua Penelope ma dell’epos e della tragedia del poema omerico non è rimasta alcuna traccia Al RoFF19 arriva il racconto omerico de Il ritorno, quarta pellicola dell’italiano Uberto Pasolini ispirata ai canti finali dell’Odissea. Ralph Fiennes e Juliette Binoche, nei rispettivi panni di Ulisse e Penelope, sono le cose migliori di uno slow burner che sceglie un approccio fin troppo minimalista e che si attacca al simbolismo dimenticando completamente l’epos e il pathos. .com - Il ritorno, recensione RoFF19: Ralph Fiennes è l’Ulisse di un’Odissea sbiadita Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostrade Il, opera quarta di Uberto Pasolini tratta dall’Odissea di Omero:è Ulisse, Juliette Binoche la sua Penelope ma dell’epos e della tragedia del poema omerico non è rimasta alcuna traccia Alarriva il racconto omerico de Il, quarta pellicola dell’italiano Uberto Pasolini ispirata ai canti finali dell’Odissea.e Juliette Binoche, nei rispettivi panni di Ulisse e Penelope, sono le cose migliori di uno slow burner che sceglie un approccio fin troppo minimalista e che si attacca al simbolismo dimenticando completamente l’epos e il pathos.

