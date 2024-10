Idf ordina nuove evacuazioni per i residenti di Beirut sud (Di sabato 19 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha invitato i residenti ad abbandonare alcune zone di Beirut sud, un avvertimento solitamente seguito da attacchi su quelle aree della capitale libanese. "Avviso urgente ai residenti del sobborgo meridionale (di Dahiyeh), in particolare quelli nel quartiere di Haret Hreik: vi trovate vicino a strutture e interessi appartenenti a Hezbollah, contro i quali l'Idf opererĂ nel prossimo futuro", ha scritto in arabo il portavoce militare Avichay Adraee su X. Quotidiano.net - Idf ordina nuove evacuazioni per i residenti di Beirut sud Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha invitato iad abbandonare alcune zone disud, un avvertimento solitamente seguito da attacchi su quelle aree della capitale libanese. "Avviso urgente aidel sobborgo meridionale (di Dahiyeh), in particolare quelli nel quartiere di Haret Hreik: vi trovate vicino a strutture e interessi appartenenti a Hezbollah, contro i quali l'Idf opererĂ nel prossimo futuro", ha scritto in arabo il portavoce militare Avichay Adraee su X.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Libano - nuovi attacchi aerei su Beirut : l’esercito israeliano chiede ai residenti di evacuare la periferia Sud della capitale – I video - Lo riportano sia i media libanesi sia quelli israeliani. Un messaggio in lingua araba, in cui sono indicate diverse zone della periferia Sud di Beirut, è stato diffuso su X dall’esercito israeliano. Anche l’agenzia internazionale Afp ha registrato diverse esplosioni. Poco dopo, la sera del 5 ottobre, sono iniziati i bombardamenti dell’aviazione di Tel Aviv. (Open.online)

Libano - nuovi attacchi aerei su Beirut : l’esercito israeliano chiede ai residenti di evacuare la periferia Sud della capitale – I video - Lo riportano sia i media libanesi sia quelli israeliani. . Anzi: Benjamin Netanyahu rivendica per il suo Stato il diritto a difendersi distruggendo militarmente le minacce che lo circondano, tra cui il movimento filo-iraniano Hezbollah. Ma Israele, nonostante la disapprovazione espressa da alcune capitali occidentali, tra cui Parigi e Washington, non sembra interessato a una de-escalation in ... (Open.online)

Israele : residenti lascino Beirut Sud - 23. "Vi trovate nelle vicinanze di strutture di Hezbollah e l'Idf agirĂ con la forza contro di esse, restate ad almeno 500 metri di distanza" intima il portavoce. 00 Israele chiede ai residenti dell'area meridionale di Beirut di lasciare le proprie case. Il portavoce in lingua araba dell'esercito ha chiesto di evacuare la zona controllata da Hezbollah con un avviso sui social, che contiene ... (Televideo.rai.it)